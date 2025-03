Maxi furto a Taranto: rubati 5 chili d’oro e 100mila euro in contanti

TARANTO - Un maxi furto è stato messo a segno nell’appartamento di un imprenditore a Taranto, nella borgata di San Vito. I ladri, secondo le prime informazioni, hanno forzato la cassaforte dell’abitazione, impossessandosi di monili in oro per un totale di cinque chili e di una somma in contanti pari a 100mila euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili del colpo. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona nella speranza di raccogliere elementi utili alle indagini.

Le forze dell’ordine non escludono che il furto possa essere stato pianificato nei dettagli, considerato l’ingente bottino e la modalità con cui è stato portato a termine.