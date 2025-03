Obesità: domani all’Irccs “S. de Bellis” visite gratuite

CASTELLANA GROTTE - In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, martedì 4 marzo, dalle 9.00 alle 18.00, l’Irccs “S. de Bellis” organizza un “Open Day di Chirurgia Bariatrica: un’intera giornata di visite gratuite con il team multidisciplinare dell’istituto per ricevere una valutazione specialistica e scoprire il percorso più adatto. Sarà possibile incontrare il team di 40 esperti composto da case manager, chirurghi, psicologi, dietisti ed endocrinologi che affiancano i pazienti nel percorso che punta a ritrovare salute e benessere.Per le informazioni e le prenotazioni si può telefonare a 3911178207 o scrivere a formazione@irccsdebellis.itInoltre dalle 10 alle 12 presso il centro congressi si terrà un forum con i medici di medicina generale coordinato dal direttore sanitario Roberto Di Paola. Secondo l’istituto superiore di sanità tre italiani su 10 sono in sovrappeso e uno su dieci è obeso. Si stima che in Puglia le persone che soffrono di obesità siano tra le 300 e le 400 mila: in un paio di anni l’Irccs “De Bellis” è diventato un punto di riferimento nella regione sul fronte della nutrizione e della cura dell’obesità. Sono circa 1800 i pazienti seguiti di cui circa 150-200 si orientano sulla chirurgia bariatrica seguendo un percorso diagnostico terapeutico assistenziale completo e all’avanguardia.Fondamentale l’informazione: per questo è stata organizzata una giornata di visite gratuite per consentire ai cittadini di conoscere l’attività del centro di cura dell’obesità del De Bellis.