Mercoledì da incubo per gli automobilisti baresi: code e incidenti sulla SS16

BARI - Mercoledì 19 marzo si è rivelato un giorno di caos per gli automobilisti baresi, con diversi incidenti verificatisi lungo la SS16, che hanno causato lunghe code chilometriche e notevoli disagi. Le situazioni più critiche si sono registrate nelle zone di Japigia, Poggiofranco e Santo Spirito, dove il traffico è stato paralizzato in entrambe le direzioni.

Gli incidenti si sono verificati sin dalle prime ore della mattina. Prima delle 8, due sinistri si sono verificati in direzione nord, all'altezza dell’uscita Carrassi-Carbonara e in prossimità del San Paolo. Nella stessa fascia oraria, si sono verificati anche altri due incidenti in direzione sud, all’altezza di via Napoli e dell’uscita di Palese.

Gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con forti rallentamenti e code che si sono estese per diversi chilometri. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti negli incidenti, cercando di ripristinare la normalità il prima possibile.

Nonostante gli sforzi per liberare le carreggiate, i disagi sono perdurati per ore, con il traffico che ha continuato a essere intenso durante gran parte della giornata. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a considerare percorsi alternativi, se possibile, per evitare ulteriori ritardi.

Una giornata difficile, quindi, per gli utenti della SS16 che hanno dovuto fare i conti con una viabilità congestionata e con il rischio di incidenti su una delle principali arterie di traffico della città.