Meridionalismo e razzializzazione del Sud, terroni: Teleperformance Italia ha ospitato il primo incontro ispirazionale della quarta edizione di 'TP4i'

Marianna Kalonda Okassaka del collettivo 'Colory' e l’attivista Dalia Aly hanno condiviso con oltre 150 dipendenti della sede di Taranto un viaggio nella storia del Sud





TARANTO – Meridionalismo e razzializzazione del Sud, emigrazione e ritorno, storia del concetto di ‘terrone’: questi i temi del primo incontro ispirazionale dal vivo organizzato da Teleperformance Italia per i suoi dipendenti di Taranto, all’interno del programma ‘TP4i’ (Teleperformance for inclusion) che, lungo tutto il mese di marzo, propone iniziative dedicate alla valorizzazione delle persone a prescindere dalle proprie appartenenze. Protagoniste dell’appuntamento sono state Marianna Kalonda Okassaka, conosciuta sui social media come ‘Marianna the Influenza’, brand manager del collettivo ‘Colory’, e Dalia Aly, attrice e attivista meridionalista cosentina, che ha interpretato per gli oltre 150 dipendenti presenti nella sala eventi di Teleperformance Italia il suo monologo “Diventare Terrona”. Kalonda Okassaka, dal canto suo, ha raccontato della sua esperienza e dell’attivismo on line sui temi della diversità etnico-razziale e della grassofobia, avviato prima sui suoi profili e poi, 4 anni fa, nel più articolato progetto ‘Colory’. Nei post pubblicati sui canali del collettivo si parla di razzializzazione delle persone, bias sociali e cognitivi, problematiche linguistiche, storie di chi ha vissuto la discriminazione in prima persona e ha reagito dando una svolta alla propria si emarginazione.





Per il quarto anno, Teleperformance Italia ha ideato il programma ‘TP4i’, con attività a favore dei dipendenti delle sedi di Taranto e Fiumicino che hanno l’obiettivo di migliorare l’ambiente di lavoro, valorizzare le diversità e promuovere la parità di genere e l’inclusività. Già dai primi giorni di marzo le persone che lavorano per il contact center (2000 nel capoluogo jonico e 500 in provincia di Roma) hanno potuto frequentare corsi di difesa personale e laboratori emozionali di scrittura e poesia.





"Gli incontri dal vivo – spiega Rosellina Panebianco, Diversity & Inclusion manager di Teleperformance Italia – sono la componente principale del cartellone perché permettono il confronto con persone che hanno storie di valore da raccontare e riescono a lasciare una traccia rilevante in chi le ascolta. Più in generale, ogni appuntamento del programma di ‘Tp4i’ affronta un argomento importante, dall’empowerment femminile alla promozione della multiculturalità, dall’approccio alla disabilità alla lotta contro il razzismo, fino alla gestione delle sfide legate alla genitorialità. Tematiche con le quali molti dipendenti si confrontano ogni giorno e che, una volta portate all’attenzione di tutta la comunità aziendale, spingono alla riflessione e al miglioramento dei rapporti interpersonali dentro e fuori dai luoghi di lavoro. È, in sintesi, un metodo per fare cultura che può travalicare i cancelli delle nostre sedi".





Tra gli appuntamenti delle prossime settimane: il webinar con Mariangela Tarì, scrittrice tarantina insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Matarella, l’inaugurazione di due parcheggi rosa destinati a donne in stato di gravidanza e genitori con bambini in auto oltre all’incremento di altre due postazioni dedicate a persone con disabilità.