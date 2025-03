Lecce, assemblea sindacale per la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine

- Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.), nell’ambito delle iniziative di confronto con le istituzioni locali, ha organizzato l’assemblea sindacale che si terrà mercoledì 19 marzo 2025, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sala riunioni sita in Lecce in via O. Quarta nr.24.