Mola di Bari: Flavio Albanese e Faraualla in scena con "Il Canto di Ulisse"

ph_Giovanni Albore

MOLA DI BARI - Penultimo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, organizzata dal Comune in collaborazione con Puglia Culture. Venerdì 4 aprile alle ore 21.00 la Compagnia del Sole porterà in scena Il Canto di Ulisse, da l'Odissea di Omero, con Flavio Albanese e il quartetto vocale Faraualla, per la regia di Marinella Anaclerio.

Flavio Albanese guiderà gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il mondo di Ulisse, trasformando il teatro in un crocevia di Eroi, Dei e creature mitologiche. La narrazione in prosa e versi si alternerà ai suggestivi canti di Faraualla, gruppo vocale noto per la sua ricerca musicale etnica e per l’uso della voce come strumento sonoro evocativo.

Il pubblico sarà trascinato in un’esperienza immersiva che attraversa le tappe più celebri dell’Odissea: dalla terra dei Giganti alla magia di Circe, fino al celebre canto delle Sirene. Il tutto avverrà in un continuo intreccio di ritmi e sonorità, capace di far dialogare passato e presente in un vortice emozionante. Atena, Polifemo, Scilla e Cariddi, Tiresia e Antinoo prenderanno vita sulla scena, conducendo gli spettatori in un viaggio nel mito che culminerà con la sensazione di aver incontrato Ulisse in persona.

Scheda dello spettacolo

Titolo: Il Canto di Ulisse

Tratto da: L'Odissea di Omero

Con: Flavio Albanese e il Quartetto vocale Faraualla

Regia: Marinella Anaclerio

Disegno luci: Ettore Bianco

Video: Pino Pipoli, Giuseppe Magrone

Per maggiori informazioni: Puglia Culture