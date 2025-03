Prosegue il maltempo sulla Puglia: allerta gialla per temporali

BARI - Il maltempo continua a imperversare sulla regione. A partire dalle ore 13:00 del 31 marzo 2025 e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Sui restanti settori del territorio regionale si attendono precipitazioni da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centrale.

Le autorità hanno emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale bradanica. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione e adottare le opportune precauzioni per prevenire disagi e pericoli dovuti alle condizioni meteorologiche avverse.