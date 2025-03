Mola di Bari ospita "CineMusic 4et" a Palazzo Pesce

MOLA DI BARI - Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 21.00, Palazzo Pesce a Mola di Bari sarà il palcoscenico di "CineMusic 4et", un evento che porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.La serata vedrà protagonista la voce di Rosanna D’Eclesiis, accompagnata dal Trio d’archi Symphony, formato da Gaia Giorgi (violino), Fiammetta Borgognoni (violino) e Laura Ferulli (violoncello). Un connubio perfetto tra voce e strumenti ad arco che guiderà gli spettatori in un vero e proprio cinema sonoro.Il repertorio musicale della serata spazierà dai capolavori di Ennio Morricone e Leonard Bernstein alle indimenticabili interpretazioni di Audrey Hepburn. Non mancheranno le colonne sonore contemporanee, come quelle di "A Star is Born", resa celebre da Lady Gaga, e "La vita è bella" di Noa. Tutti gli arrangiamenti sono curati dal Maestro Antonio Reda, che ha sapientemente rielaborato queste musiche per offrire un’esperienza unica e coinvolgente.Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da film e per chi desidera immergersi nelle emozioni del grande schermo attraverso le note e le voci di straordinari artisti.