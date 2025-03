Mola di Bari ospita "Le Sirene di Marzo": un progetto internazionale di musica, arte e cultura

Dal 16 al 23 marzo 2025, Mola di Bari diventerà la residenza di, un evento che porterà in Puglia turisti e appassionati di musica, letteratura e arti sceniche da Germania, Francia e Italia settentrionale. Il progetto, ideato da L’Amoroso e sostenuto da, in collaborazione con il Comune di Mola di Bari e la Libera Accademia Cultura & Natura, si propone di valorizzare l'arte e la cultura attraverso un programma ricco di attività che coinvolgeranno la cittadinanza e i visitatori.

Un’Offerta Culturale Unica

Il progetto “Mola e le Sirene di Marzo” mira ad attrarre un turismo d’arte, dando spazio alla musica, ai libri e alle arti sceniche, con eventi che spaziano dai concerti agli spettacoli teatrali, dalle presentazioni di libri a workshop di canto. Le attività si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi della cittadina: il Teatro Van Westerhout, il Castello Angioino, Palazzo Pesce e la Libreria Culture Club Cafè. Un progetto che si inserisce nell'ambito del POC Puglia FESR-FSE 2014-2020, finalizzato a rilanciare il turismo culturale e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali.

Laboratori e Spettacoli da Non Perdere

Il cuore del progetto sono i laboratori di canto, che offriranno ai partecipanti un’occasione unica di apprendimento e formazione artistica. Tra i workshop previsti, ci sono il canto lirico solistico con il soprano Sarah Behrendt, il workshop di jazz e improvvisazione con Gwen Sampé, e il laboratorio di canto corale con il direttore del coro Vincenzo Scarafile.

La musica sarà protagonista anche degli eventi serali, come il concerto del 16 marzo, "Canto de amor y ausencia", che vedrà protagonisti Luciana Elizondo (canto e viola da gamba) e Juanco Francione (arciliuto, chitarra e charango). L’AGIMUS offrirà il 17 marzo un concerto straordinario con il violinista Uto Ughi e i Filarmonici di Roma.

Incontri Letterari e Teatrali

Non solo musica: il programma include anche la presentazione del libro “La Babilonese” di Antonella Cilento il 18 marzo, presso la Libreria Culture Club Cafè. In scena anche il 19 e 20 marzo, lo spettacolo teatrale "Insight Lucrezia", una performance originale su Lucrezia Borgia, con la regia di Carlo Bruni.

A completare il programma, il tavolo delle Sirene, un incontro culturale che si terrà il 20 marzo per discutere del turismo gentile e della formazione culturale.

Un Viaggio fra Musica e Cultura

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare non solo Mola di Bari, ma anche i bellissimi territori vicini, tra cui Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, Bari e Castel del Monte. Un viaggio che non è solo turistico, ma che si arricchisce di esperienze artistiche, culturali e formative.

Un Progetto che Punta al Futuro

Come sottolineato dal coordinatore Carlo Bruni, l’obiettivo di “Le Sirene di Marzo” è quello di creare un “prodotto turistico” che possa essere un punto di riferimento per il futuro dell’offerta culturale di Mola di Bari. L’iniziativa mira a promuovere un turismo più consapevole, che sappia apprezzare la bellezza del territorio e delle sue tradizioni culturali.

Informazioni Utili

Il concerto di Uto Ughi e gli spettacoli del 16, 19 e 20 marzo prevedono un biglietto di soli 5€, con ingresso gratuito per gli under 20. Per ulteriori dettagli e prenotazioni, è possibile contattare il 353 413 0148 o visitare la Libreria Culture Club Cafè.

Ufficio Stampa “Le Sirene di Marzo”

Per informazioni: Annamaria Minunno, cell. 347 876 3152 – a.minunno@gmail.com.

Un evento imperdibile che unisce cultura, arte e bellezza, e che promette di diventare un appuntamento annuale di grande richiamo.