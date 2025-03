Al Demodé lo spettacolo di Francesco Posa e il party “Broccoletti Pop”

MODUGNO - Venerdì 14 marzo al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto “Quasi famoso”, spettacolo comico di e con Francesco Posa, youtuber e tiktoker di origini pugliesi che sui social conta più di un milione di followers.In questo show Posa affronta il suo rapporto con il passato da cui proviene e il rapporto con il suo presente fatto di influencers, fragilità, dubbi e canzoni dei Maneskin. Durante lo spettacolo il giovane comico proietterà video esclusivi, parlerà di forze dell’ordine, di successo e di insuccesso e rischierà di prendere numerose querele per diffamazione. Inventerà maschere “per non essere sé stesso” ma in ogni suo contenuto ci sarà sempre qualcosa, sotto sotto, di sé e dei suoi pensieri. Lo spettacolo “Quasi famoso” si presenta quindi come il racconto di pensieri e riflessioni che Francesco Posa ha maturato negli anni, di sketch comici e di storie di vita vissuta per giovani e meno giovani.Di origini pugliesi ma da anni residente a Catanzaro, Francesco Posa è un comico e content creator classe 1998 nato come youtuber e poi diventato influencer, tiktoker, stand-up comedian e tanto altro. Grazie alla sua creatività e al suo talento, ha iniziato il suo percorso nel 2010 con video comici su Facebook per poi approdare su altri social come YouTube, Instagram e TikTok, diventando una delle nuove star dell’ultima generazione. Negli anni è stato ospite di eventi live, programmi tv e radio in tutta Italia ed è stato il volto di vari spot e pubblicità di noti brand. Sui suoi canali social ha totalizzato numeri da capogiro con una fanbase di oltre 1 milione di follower. Dopo lo spettacolo, a seguire, sarà proposto il party “Broccoletti Pop”, durante il quale verrà proposta solo la migliore musica italiana del momento, da Anna a Tony Boy, da Olly a Calcutta, da Frah Quintale a Bnkr44, passando per Guè, Liberato, Tony Effe, Vila Banks, Chiello, Sfera Ebbasta, Gazzelle, Cosmo e tanti altri.: 3397360006: 20.00