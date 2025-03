Molfetta, allo Skatafashow il 14 marzo i Denny Music per Avantpop di Carlo Chicco e il duo Supa Ape il 15 marzo

MOLFETTA - Questa settimana, lo Skatafashow di Molfetta (Piazza Municipio), il vivace spazio culturale ideato e gestito da Cesko Arcuti, frontman degli Apres La Classe, accoglie il pubblico con due appuntamenti musicali imperdibili, il 14 e 15 marzo, che arricchiranno ulteriormente il panorama musicale della città. Un mix di suoni e atmosfere uniche, tra performance dal vivo, talkshow e djset, che renderanno ogni serata speciale.Venerdì 14 marzo, torna il format Avantpop, ideato e curato dal noto dj e giornalista Carlo Chicco, che, con la sua selezione eclettica di pop e rock, ha conquistato già numerosi appassionati. Ai controlli, il noto dj pugliese che, per ogni tappa del format ospita in un talkshow un non-dj, un musicista o un personaggio dello spettacolo. Quest’ultimo, inoltre, per l’occasione, si cimenterà per la prima volta in un djset seguendo solo il proprio gusto artistico.Ospiti di Avantpop questa settimana saranno i Denny Music, una band indie pop barese che in poco tempo ha saputo farsi notare nel panorama musicale regionale. Con il loro brano "Sii Felice sei a Bari", hanno raggiunto un successo travolgente, diventando un vero e proprio fenomeno virale nella città di Bari. Nati nel 2021, i Denny Music hanno all'attivo oltre 65 live in soli due anni, con un concerto d'apertura per i Sud Sound System nel 2022 e numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Giovedindie come band pugliese del momento. Il gruppo, che ha recentemente collaborato con il produttore Molla e il regista Nicholas Baldini, presenterà anche il loro ultimo singolo "Bandiere" durante la serata, accompagnato da un videoclip in uscita. Una performance che promette di regalare emozioni forti e coinvolgenti.Sabato 15 marzo, è la volta, incece, del format Downtown, un'esplosione di energia urbana e suoni reggae. Il duo Supa Ape, formato dai dj Mufasa e White Apache, porta sul palco di Skatafashow il meglio della musica urban e reggae, creando un’atmosfera che celebra la cultura della città e il ritmo pulsante delle sue strade. Con il loro djset dinamico, i Supa Ape offrono un'esperienza sonora che non lascia indifferenti, per chi vuole vivere una serata all'insegna del groove.Skatafashow non è solo un locale, ma un vero e proprio centro di cultura musicale dove il pubblico può vivere la propria quotidianità in modo nuovo e diverso. Cesko Arcuti, ideatore del progetto, commenta con soddisfazione: "La mia soddisfazione più grande è vedere come, in questi spazi, le persone possano vivere la loro quotidianità in maniera diversa, tra emozioni, gioia e allegria. Skatafashow è un luogo dove l’egoismo del mondo mediatico lascia spazio alla bellezza della condivisione".Gli eventi inizieranno alle ore 22:30 e sono aperti a tutti coloro che desiderano immergersi in un'esperienza musicale autentica e fuori dagli schemi. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 329 8781182.