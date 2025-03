Musica, spettacoli e intrattenimento nell’estate 2025 della nuova Svevarena

BISCEGLIE - Nell’estate 2025 saranno numerosi gli appuntamenti della Svevarena di Bisceglie (Bt), un’area pensata per i grandi eventi in quella che da decenni rappresenta la zona del divertimento e della movida del territorio denominato Nord barese e che si propone oggigiorno con il nuovo brand “Costa Sveva” per un progetto di rinascita culturale e promozione territoriale.Uno dei festival musicali che si svolgerà sarà il “Dolmen Summer Fest”. Organizzato dalla società Gs23 Eventi, proporrà le esibizioni di importanti artisti della scena italiana. Sono stati già annunciati i concerti dei Coma_Cose. California e Fausto Lama, un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, protagonisti dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo con la canzone “Cuoricini”, si esibiranno martedì 22 luglio. All’interno del “Dolmen Summer Fest” si alterneranno anche altri artisti, tra cui Willy Peyote e La rappresentante di lista, il cui concerto si terrà venerdì 11 luglio.Questa sarà una delle tante rassegne che si alterneranno durante l’estate. Troveranno spazio festival jazz, rassegne di cabaret e altro ancora. In programma ci saranno anche eventi singoli, one night con la presenza di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi il 30 luglio si esibirà il noto sassofonista internazionale Jimmy Sax. L’artista di origine francese, all’anagrafe Jim Rolland, proporrà dal vivo i suoi più grandi successi come “No Man No cry” e le cover di “Una Mattina” di Ludovico Einaudi e “Il padrino”, oltre a tanti temi epici, insieme a una serie di sorprese. Ci sarà anche Fabio Concato. Il noto cantautore, tra i più apprezzati della canzone italiana, sarà invece protagonista della Svevarena venerdì 8 agosto con una tappa di “Altro di me”.Ma la musica non sarà l’unica protagonista della nuova Svevarena. Questo luogo è stato pensato, infatti, come un “contenitore” e per tanto nel corso dell’estate saranno proposti spettacoli con eventi di cabaret, varietà e altro ancora. L’obiettivo di Svevarena, dunque, è quello di offrire uno spazio nuovo, aperto al pubblico e al privato, che abbia una duplice ricaduta sulla popolazione che vive e abita la zona: da una parte la possibilità di poter usufruire di un grande e accogliente luogo di ritrovo, dall’altra di poter utilizzare una nuova area per la promozione del territorio e l’incremento del turismo, anche andando oltre la stagionalità della domanda turistica.Svevarena: Via Ponte Lama 9 – Bisceglie (Bt)www.svevarena.it: 3355798601