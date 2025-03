ResExtensa: al Kismet prima assoluta di “Wolf Spider” di Mattia Russo e Antonio de Rosa e “Hairy” di Dovydas Strimaitis

Coreografia: Dovydas Strimaitis con i danzatori Line Losfelt Branchereau, Benoit Couchot, Lucrezia Nardone.

Luci: Lisa M. Barry

Musica: Composizione originale di Julijona Biveinytė, Prelude dalla Suite per violoncello n. 4 di Bach (Yo-Yo Ma), Sarabande dalla Suite per violoncello n. 2 di Bach (Jean-Guihen Queyras)

Produzione: Alix Ruyant per Still Waiting

Durata: 30 minuti



"Wolf Spider"

Produzione ResExtensa Dance Company, direzione Elisa Barucchieri

Coreografia: Mattia Russo e Antonio de Rosa, in collaborazione con i danzatori Martina Aniciello, Giacomo Bertoni, Edoardo Brovardi, Moreno Guadalupi, Julien Guiborg, Fabiana Mangialardi, Giulia Pagnotta, Federica Priore, Alice Zucconi

Musica originale: Alejandro da Rocha | Voce: Enza Pagliara | Tammorre: Enza Pagliara, Elisa Barucchieri

Scenografia e illuminazione: Mattia Russo e Antonio de Rosa

Costumi: Luca Guarini

Durata: 30 minuti



BARI - Il centro di produzione ResExtensa-Porta d’Oriente, fondato da Elisa Barucchieri, presenta in Prima Assoluta la nuova creazione “Wolf Spider”. La serata, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, si terrà il 5 marzo alle 21 al Teatro Kismet di Bari, e vedrà un’apertura esclusiva per il lavoro “Hairy”, una prima italiana del coreografo lituano Dovydas Strimaitis, di base tra Francia e Belgio (biglietti https://www.vivaticket.com/it/ticket/wolf-spider/261867 ).Due performance che affrontano temi e linguaggi inediti, nate dal desiderio di esplorare e spingere oltre i confini della danza contemporanea.Wolf Spider è firmata dai coreografi Mattia Russo e Antonio de Rosa, fondatori e direttori artistici di Kor’sia, una delle compagnie europee di maggior importanza dell’attuale panorama contemporaneo internazionale, di sede a Madrid. Rievocando l’energia dei riti dionisiaci e la tradizione del tarantismo come terapia musicale (musica originale di Alejandro da Rocha con la voce di Enza Pagliara e alle Tammorre: Enza Pagliara ed Elisa Barucchieri), Wolf Spider esplora il potere ancestrale del corpo in movimento. È un’opera che celebra l’eredità culturale trasformandola in un linguaggio contemporaneo, portando il folklore dal passato al palcoscenico moderno.Hairy, presentata in anteprima lo scorso aprile al Teatro Sperimentale per Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, è un pezzo che letteralmente girare la testa nel quale i capelli volano, si agitano, frustano l’aria o semplicemente ricadono immobili. Un vero e proprio omaggio alla libertà che con impressionante potenza è ricco di riferimenti culturali identitari e storici della danza. “L'unico modo per creare un movimento dei capelli è muovere un'altra parte del corpo che attraverso ciò dà la spinta per trasmettere il movimento ai nostri capelli. Questo significa che non abbiamo nessun controllo sul non muovere i nostri capelli. La coreografia e la danza, d'altro canto, possono essere viste come un'arte di (auto)controllo fisico. Ecco perché la coreografia dei capelli ha in sé una tensione drammatica intrinseca sollevando la domanda su come controllare l’incontrollabile”.“Sono felicissima di questa collaborazione con Kor’sia e i meravigliosi Mattia Russo, Antonio de Rosa e Giuseppe Dagostino. Con loro – racconta Elisa Barucchieri” si è creato un intreccio affascinante. Stiamo alimentando un respiro profondo, una spirale che lega le radici della terra alle ali del viaggio, il respiro dei venti che attraversa tutte le terre, portando voci lontane che nutrono il presente. ResExtensa torna alla sua radice più autentica, alla cura della cultura e della terra, e lo fa attraverso giovani talenti e un lavoro intenso, profondo ed esigente”.