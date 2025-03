N&B Mareterra Festival, gli 'Intrecci' musicali di Giacomo Susani: chitarrista e compositore di fama mondiale

Info e prenotazione 351.7510571 (Whatsapp) e mareterrafestival@gmail.com

BARI - Ti terrà a Bari, nella chiesa di San Giacomo, domenica 23 marzo, alle ore 20, il prossimo concerto del progetto itinerante N&B Mareterra Festival diretto da Gilberto Scordari, che torna ad ospitare a dieci anni di distanza il chitarrista Giacomo Susani, oggi musicista di fama internazionale e allora giovanissimo studente della Royal Academy of Music di Londra. In questo concerto realizzato in collaborazione con la parrocchia Cattedrale, Susani presenterà parte dei brani del suo recente album «Intrecci» pubblicato dall’etichetta Stradivarius nel quale figura nel triplice ruolo di esecutore, compositore e arrangiatore. Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Siae nell’ambito del programma «Per chi crea», il cd associa, infatti, nuovi pezzi ad arrangiamenti originali di repertorio in un singolare itinerario d’ascolto che vede dialogare le due anime del musicista veneto, quella di interprete e di autore.Dal disco «Intrecci» sono tratti i brani «Caprice 4» dai «24 Caprices en forme d’études» di Pierre Rode, «Giugno (Barcarola)» dalle «Stagioni» di Ciaikovskij e l’omaggio a Paganini «Intrecci» dello stesso Susani, del quale si ascolteranno anche la «Fantasia in forma lirica» e «The Blue Madeleine» a completamento di un programma comprendente la Sonata op. 15 di Ferdinando Sor e la «Sonatina» di Manuel María Ponce.Nella esplorazione delle possibilità creative del proprio strumento, Susani ha sviluppato un approccio personale nei confronti dell’interpretazione musicale e della composizione, con importanti riscontri a livello internazionale anche sul fronte delle collaborazioni, se si pensa ai progetti realizzati con il chitarrista Julian Bream, la regista britannica Sally Potter e la poetessa statunitense Chinwe D. John, senza contare l’attività concertistica in giro per il mondo, che il 30 maggio del 2024 si è arricchita con il debutto alla Carnegie Hall di New York (Weill Recital Hall) con l’esecuzione della Fantasia for Guitar and Small Orchestra di propria composizione, per la quale è stato accompagnato dalla Chamber Orchestra of New York.Ma la musica di Susani è stata sinora eseguita in tutto il mondo da diversi altri ensemble e solisti di assoluto prestigio, tra cui la Boulder Chamber Orchestra, il Quartetto Takács, il Quartetto Goldberg, il Quartetto Indaco, David Russell, Nicolò Spera, Jason Vieaux e Stefano Grondona, che con Michael Lewin è stato tra i suoi maestri.Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui la London International Guitar Competition (2016) e il New York Respighi Prize in Composition (2022), Susani ha avuto come docenti di composizione Stephen Goss e Francesco Antonion, ha insegnato chitarra al Junior Department della Royal Academy of Music di Londra dal 2019 al 2023 e oggi è non solo direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra«“Homenaje» e del dipartimento di chitarra di Barco Teatro (Padova), ma anche cofondatore e docente del progetto «Residenze Erranti».Ingresso al concerto 5 euro.