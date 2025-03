Nadir, esce il disco live della band alternative rock italiana

MILANO - S'intitola ''Schighera Liminale'' il nuovo disco live (in acustico!) dei Nadir, registrato in occasione di un concerto allo Spazio Pontano 35 di Milano. Questo è un nuovo ed importante capitolo per il progetto cult della scena underground. Era il 1999, a Sesto San Giovanni le fabbriche si erano già spente: pioveva, c’era il sole, il giorno, la notte. E in quell’ultimo anno del millennio nasceva il progetto “Nadir”.

Qual è la prima cosa che vi viene in mente parlando di Puglia?

La prima cosa è l’accento di Giovinazzo, di cui la nostra città, Sesto San Giovanni, ha una grandissima comunitá. Meh.





Avete mai pensato di allontanarvi da Milano? Anche solo per incontrare un mercato musicale (forse!) meno saturo?

No. Spostarsi in altri luoghi è economicamente proibitivo, a meno che non diventi una vacanza, cioè pagando noi. Peró ormai a Milano, soprattutto nord, Nadir è un nome spesso “già sentito”, in 25 anni in qualche modo non puoi ignorarci per sempre.





Siete forse particolarmente arrabbiati con Milano e le sue contraddizioni?

Arrabbiati no. Adattati forse. Da questo punto di vista siamo milanesi, andiamo avanti sempre, lamentandoci poco e non smettendo mai di provare e scrivere. Ma senza bamba.





Dove possiamo riscontrare le vostre influenze jazz, blues e di musica elettronica?

L’anno scorso ci hanno entusiasmato i concerti di Shabaka Hutchings, King Buzzo e Trevor Dunn ed Einsturzende Neubauten. Sono tre esempi diversi di musica suonata autenticamente. Ora, non è che tutti possano essere Robert Johnson, ma più invecchiamo più ci piace l’autenticità, che venga da Marilyn Manson o Chris Buck, il nostro chitarrista è andato apposta in un piccolo club in Inghilterra per sentirlo.