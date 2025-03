Karima e il suo 'Lifetime' al Festival dell'Alta Murgia

Il secondo appuntamento del Festival dell'Alta Murgia, al Teatro Mercadante di Altamura, sarà all'insegna del soul e di una voce straordinaria. Domenica 16 marzo, a partire dalle 19.30, in scena ci sarà Karima con ‘Lifetime’.

L’artista livornese, oggi tra le più raffinate interpreti del panorama jazz, soul e pop, è nota al grande pubblico per aver mosso i primi passi nell’Olimpo della musica grazie al talent televisivo “Amici di Maria de Filippi”.

Da allora, ha intrapreso una carriera a livello internazionale che l’ha portata sul palco del Festival di Sanremo nel 2009 e, oggi, ad essere l’unica cantante italiana per la quale il Maestro Burt Bacharach abbia scritto dei brani, oltre ad aver inciso con lei il primo album ‘Karima’.

La solista eseguirà alcuni brani cover di successi internazionali, firmati Beatles, Pino Daniele, Aretha Franklin, Nat King Cole e tanti altri, proponendo al pubblico un sound particolare e molto raffinato. Per il suo concerto ad Altamura, Karima sarà accompagnata al pianoforte dal M° Piero Frassi.

Abbonamenti e biglietti in vendità su Vivaticket e presso il box office del Teatro Mercadante (via dei Mille, 159, Altamura). Prenotazioni via WhatsApp: 0803101222

Abbonamento: intero 35 euro/ ridotto (under 30) 23 euro (inclusi costi di prevendita)

Biglietto singolo: intero 12 euro/ ridotto (under 30) 8 euro (inclusi costi di prevendita).