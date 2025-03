Oesais inarrestabili: annunciata una terza data a Bari dopo il doppio sold out

BARI - È ufficiale:e, dopo aver registrato ilper i concerti delalla, il duo comico formato daha annunciato unaper il

I biglietti per l’evento, prodotto nell’ambito della programmazione estiva curata da Bass Culture, Nuova Fiera del Levante e Radio Norba, sono già disponibili sulle principali piattaforme di vendita, tra cui TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster (link acquisto).

Un ritorno attesissimo

Gli Oesais, nati come parodia ironica degli Oasis, sono uno dei progetti più iconici del duo Toti e Tata. La loro musica riprende le basi dei celebri brani della band inglese, trasformandoli in esilaranti versioni con testi in slang molfettese, diventati veri e propri cult per il pubblico pugliese e non solo.

Sul palco, oltre ai brani che hanno reso il progetto famoso, il pubblico potrà ascoltare anche nuove canzoni firmate da Gennaro Nunziante, storico collaboratore del duo e noto regista di successi cinematografici.

Ultima occasione per assistere alla reunion

Dopo anni di assenza dalle scene, l'attesa per la reunion live degli Oesais ha mandato in tilt la prevendita, portando al tutto esaurito in meno di una settimana per le prime due date. Il 7 luglio sarà quindi l'ultima occasione per assistere allo show e rivivere le canzoni che hanno fatto la storia della comicità musicale in Italia.

Il pubblico è già in fermento e il consiglio è chiaro: chi non vuole perdersi l’evento deve affrettarsi ad acquistare i biglietti prima dell’ennesimo sold out! 🎸