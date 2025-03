Papa, episodi di insufficienza respiratoria

Dunque, dopo la domenica all'insegna della stabilità e nel suo diciottesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli in Roma, il quadro clinico di Papa Francesco si conferma critico al punto da preoccupare nuovamente il mondo cattolico. Esso, per testimoniare la vicinanza al Pontefice in questo suo difficile momento, proseguirà la recita del Rosario in San Pietro che questa sera sarà guidato alle ore 21 dal Cardinale Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi. E' quanto comunicato su X dalla Segreteria di Stato del Vaticano.

- "Nella giornata odierna il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione e di abbondanti secrezioni". Così il Bollettino Medico diramato nella serata di lunedì 3 marzo 2025. Inoltre, lo stesso informa che nel pomeriggio "è ripresa la ventilazione meccanica non invasiva" e rassicura che "il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante".