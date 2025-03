Parto trigemino al Policlinico Foggia: un’importante nascita che riempie di gioia l’intera comunità

FOGGIA - Presso il Policlinico di Foggia una giovane mamma ha dato alla luce tre gemelli, due maschietti e una femminuccia. Un parto trigemino che rappresenta una rarità nel panorama ostetrico.I piccoli sono nati il 17 marzo presso la 1° Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Universitaria, diretta dal Prof. Luigi Nappi, e sono stati subito affidati alle cure della Struttura di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), guidata dal Dott. Gianfranco Maffei.Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo alla 30.4 settimana di gestazione. I neonati, pur essendo prematuri, presentano condizioni stabili grazie all’immediata assistenza fornita dall’équipe multidisciplinare costituita da 4 ginecologi, Dottori Girolamo Arciuolo, Luciana Mastricci, Lorenzo Vasciaceo, Graziana De Lucia, da 4 Neonatologi, Dottori Gianfranco Maffei, Matteo Rinaldi, Rocco Di Tullio e Gabriele Villani e dagli Anestesisti Dottori Adriano Salvatori e Luigi Montrano. I piccoli pesano rispettivamente 1460, 1170 e 1290 grammi e sono stati immediatamente assistiti con ventilazione meccanica non invasiva per garantire un adeguato supporto respiratorio.Il Direttore Generale facente funzioni del Policlinico Foggia, Dott.ssa Elisabetta Esposito, ha espresso grande soddisfazione. "Questa nascita -dichiara il Direttore Generale facente funzioni - rappresenta un momento di gioia per la nostra comunità e testimonia l’eccellenza dell’assistenza ostetrica-neonatologica offerta dal nostro ospedale. Siamo orgogliosi del lavoro instancabile del nostro personale sanitario, I genitori dei piccoli, visibilmente emozionati, hanno voluto ringraziare tutto il team medico-sanitario per il supporto ricevuto e l’attenzione dedicata a ogni fase della gravidanza e del parto.La gravidanza è la quarta trigemina in 3 anni seguita nel Servizio di Medicina Materno Fetale della I Clinica Ostetrica Ginecologica, diretta dal Prof. Luigi Nappi, centro di riferimento regionale per le gravidanze gemellari.L’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Foggia, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, si conferma un punto di avanzata assistenza neonatale in Puglia, garantendo cure all’avanguardia e il massimo impegno per la salute dei neonati più fragili.