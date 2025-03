3bmeteo: "Torna il maltempo dal weekend"

BERGAMO - Gli esperti di 3bmeteo.com: “breve pausa anticiclonica ma nel fine settimana tornano le perturbazioni atlantiche con piogge anche intense”- “Breve pausa anticiclonica sull’Italia ma durerà poco. Nel weekend torna infatti il maltempo con l’arrivo di una nuova vasta perturbazione atlantica” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “nubi e prime piogge raggiungeranno il Nordovest già nella giornata di venerdì. Sabato il maltempo sarà in intensificazione ed estensione al resto del Nord, con progressivo coinvolgimento anche del Centro dove avremo piogge e temporali localmente di forte intensità (in particolare su Nordest, alta Toscana e Levante Ligure). In attesa buona parte del Sud, dove le precipitazioni dovrebbero arrivare nel corso di domenica, pur in genere meno intense e più localizzate rispetto al Centronord. Il freddo tardivo di questi giorni verrà spazzato via dai venti di Scirocco, che soffieranno a tratti forti, soprattutto al Centrosud, favorendo un generale rialzo delle temperature. Neve dunque solo dalle quote medio-alte sulle Alpi, a tratti anche sull’Appennino centro-settentrionale ma solo alle alte quote.”- “Questa perturbazione aprirà la strada a nuovi fronti atlantici nei giorni a seguire, preludio ad una nuova e piuttosto duratura fase instabile se non a tratti perturbata sull’Italia. Anche la prossima settimana infatti sarà caratterizzata dal frequente passaggio di piogge e temporali da Nord a Sud, pur intervallati da pause più asciutte e soleggiate, con diversi saliscendi termici e venti a tratti sostenuti. Ulteriori nevicate interesseranno Alpi e Appennino centro-settentrionale ma a quote sempre piuttosto elevate. Ad oggi non si intravedono rimonte anticicloniche significative che possano portare a una fase stabile duratura almeno nel medio termine.” – conclude Ferrara di 3bmeteo.com.