Piano di trasformazione ENI Versalis: la Regione Puglia presenta al Governo un documento di proposte per tutelare occupazione e chimica di base

BARI - La Regione Puglia ha predisposto un documento di proposte dettagliate da sottoporre al Governo nazionale per l’integrazione delriguardante il. La notizia è stata annunciata dall’assessora regionale alle Crisi industriali,, insieme al presidente della task force Occupazione,, e alla direttrice del Dipartimento Sviluppo economico,, durante il tavolo odierno convocato in Regione con le sigle sindacali e datoriali.

L’obiettivo del documento è chiaro: salvaguardare la centralità della chimica di base nel settore industriale italiano, tutelare i livelli occupazionali e difendere il sistema produttivo dell’intero indotto brindisino.

Triggiani sottolinea come una transizione sostenibile debba avvenire gradualmente, accompagnata da investimenti mirati e piani di riconversione ben strutturati, per evitare una dismissione immediata degli impianti che potrebbe mettere a rischio occupazione e competitività:

“Siamo consapevoli della necessità di trasformazione produttiva di Eni Versalis, ma riteniamo prioritario evitare la fermata anticipata delle attività relative al cracking. Il nuovo stabilimento, da quanto risulta, sarà edificato in un’area differente e ciò non richiede la dismissione immediata delle infrastrutture esistenti. Una chiusura graduale permetterebbe al tessuto produttivo locale di prepararsi al cambiamento.”

Anche il presidente della task force Occupazione, Leo Caroli, ha rimarcato la strategicità del documento, evidenziando l’importanza di integrare il Protocollo con un piano dettagliato per la tutela del personale diretto e dell’indotto:

“Il documento non contiene solo proposte a difesa di un settore strategico per l’Italia e per l’Europa, ma richiede anche precise garanzie per i lavoratori, in particolare quelli dell’indotto, che rappresentano l’anello più fragile della catena. Chiediamo che siano chiaramente indicati i reparti che resteranno operativi, il numero e la qualifica degli addetti coinvolti nella fase di transizione e nelle attività legate alla costruzione delle nuove unità produttive.”