Dal 3 al 5 aprile 2025 la IV edizione di Lector in Scienza

BARI - Torna dal 3 al 5 aprile 2025, il Festival che mette al centro l’importanza di una corretta divulgazione scientifica, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Organizzato dalla Fondazione Di Vagno “I Granai del Sapere”, il Festival apre ufficialmente la programmazione culturale della Fondazione, in vista della XXI edizione di, prevista come di consueto per fine settembre.

Tema centrale di quest'anno sarà “L’orizzonte dell’umanità”, un argomento ampio e attuale su cui si confronteranno per tre giorni – e nell’anteprima del 26 marzo – esperti, scrittori e scrittrici, docenti universitari, scienziati e scienziate. Un vero e proprio laboratorio di idee, pensato per riflettere sulle grandi sfide del presente e del futuro e offrire al pubblico strumenti utili per interpretarle e affrontarle.

Novità assoluta di questa edizione è il carattere itinerante del Festival, che oltre alla città di Conversano coinvolgerà anche i Comuni di Castellana Grotte e Turi, ampliando così la partecipazione e il dialogo con il territorio.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 10.00, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (I piano del Palazzo Ateneo). Interverranno:

Stefano Bronzini , rettore dell’Università di Bari,

, rettore dell’Università di Bari, Francesco Cupertino , rettore del Politecnico di Bari,

, rettore del Politecnico di Bari, Daniela Mazzucca , presidente della Fondazione Di Vagno,

, presidente della Fondazione Di Vagno, Filippo Giannuzzi , segretario generale della Fondazione Di Vagno e direttore scientifico del Festival,

, segretario generale della Fondazione Di Vagno e direttore scientifico del Festival, Giuseppe Lovascio , sindaco di Conversano,

, sindaco di Conversano, Domi Ciliberti , sindaco di Castellana Grotte,

, sindaco di Castellana Grotte, Giuseppe De Tomaso, sindaco di Turi,

insieme a un rappresentante della Regione Puglia.

Il Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, la Regione Puglia e i Comuni di Conversano, Castellana Grotte e Turi, con il supporto della media partnership di Rai Radio3 e Pagina’21.

Durante la manifestazione si terrà anche la terza edizione del Premio Rossella Panarese, dedicato alla storica ideatrice e curatrice di Rai Radio3 Scienza. Il premio, rivolto agli istituti superiori pugliesi, punta a stimolare la creatività dei più giovani attraverso la realizzazione di podcast incentrati sulla comunicazione scientifica, in collaborazione con Rai Radio3.

Un appuntamento che si conferma punto di riferimento per chi crede in una scienza accessibile, chiara e capace di dialogare con tutti.