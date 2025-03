Piano Ue su acqua, Bellomo (Fi): "Decaro prenda posizione e sblocchi no pregiudiziale a dissalatori"

ROMA – "Leggo con preoccupazione che Antonio Decaro, in qualità di presidente della Commissione Ambiente Ue, propone un piano europeo per il contrasto della siccità. Si tratta delle solite chiacchiere, la cui attuazione avverrà, se mai, non prima delle calende greche. Farebbe meglio, invece, a sbloccare il no pregiudiziale ai dissalatori imposto da un certo ambientalismo integralista. Ma pur di racimolare qualche voto a sinistra, non prende uno straccio di posizione e si lascia imporre una linea verde senza speranza.

Non vorrei che per risolvere il problema idrico che affligge agricoltori e cittadini pugliesi usasse la stessa attenzione e tempestività dimostrate nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle municipalizzate del comune di Bari. Pur avendo la delega alle partecipate, sappiamo bene come è andata a finire: tutto è accaduto sotto i suoi occhi senza che se ne rendesse conto.

E non si può dimenticare il caso dei legami pericolosi tra diversi agenti della polizia locale e alcuni esponenti della criminalità organizzata, che ha portato a provvedimenti basati su evidenze che meriterebbero un approfondimento. Sto aspettando da tempo di potermi confrontare pubblicamente con Decaro su questi temi, ma l'ex sindaco continua a snobbare non solo me, ma anche tantissimi baresi che non credono più alla narrazione favolistica costruita su di lui in questi anni.

L'acqua, quella che sta ferma e non scorre, produce solo un pantano maleodorante". Così dichiara Davide Bellomo, deputato di Forza Italia.