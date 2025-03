Polignano a Mare celebra le sue radici con la prima edizione di “Caroots”: l’evento dedicato alla famosa carota locale

⦁ Sabato 5 aprile:



POLIGNANO A MARE - Martedì 1 aprile alle ore 10.30, presso il ristorante Moonshine di Polignano a Mare (Via San Vito, 241), si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Caroots”, l’evento che celebra la rinomata carota di Polignano e le radici di un territorio profondamente legato all’agricoltura.L’evento, in programma il 5 e 6 aprile, prevede un ricco programma di iniziative gratuite, tra cui un mercato dedicato alla carota di Polignano, mercatini di vinili e concerti che saranno illustrati durante la presentazione alla stampa. La manifestazione, alla sua prima edizione, è dedicata alla celebrazione della Carota di San Vito, un autentico gioiello del territorio polignanese riconosciuto come presidio Slow Food. L'obiettivo dell'iniziativa è accendere i riflettori sul legame profondo tra uomo, natura e tradizione, promuovendo un'alimentazione consapevole e rispettosa dell'ambiente.Interverranno alla conferenza stampa:⦁ Francesca Tarantini: Presidente AIP (Associazione Imprenditori di Polignano)⦁ Antonella Benedetto: Membro del Direttivo AIP⦁ Sandro Romano: Giornalista e gastronomo⦁ Gianfranco Lopane: Assessore al Turismo della Regione Puglia⦁ Vito Carrieri: Sindaco di Polignano a Mare⦁ Francesco Muciaccia: Assessore al Turismo del Comune di Polignano a MareL’evento “Caroots” è organizzato da AIP (Associazione Imprenditori di Polignano) in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Polignano a Mare, dall’UCP (Unione Commercianti Polignano) e l'associazione dei ristorantori di Polignano a Mare e Confartigianato.Sarà presente anche il GAL Sud Est Barese che per il 5 aprile ha organizzato il Convegno dal titolo "La Carota di San Vito, un Presidio Slow Food che unisce territorio, cultura e cittadini".La manifestazione è promossa dall'AIP, l'Associazione di Imprenditori Polignanesi che punta alla promozione, valorizzazione e sviluppo del contesto enogastronomico e turistico di Polignano a Mare con il patrocinio di Puglia Promozione e la collaborazione dell'Istituto Professionale D. Modugno di Polignano a Mare, del Presidio Slow Food "La Carota di Polignano" e l'Associazione degli Albergatori di Polignano.La proloco di Polignano si occuperà di visite guidate per i due giorni dell'evento.Il Convegno è parte del piano di informazione triennale promosso dal GAL con l' Intervento 2.1 "Convegni, Workshop e Visite di Aziende del Piano di Azione Locale 2014 2022" volto al trasferimento di conoscenze ad imprenditori agricoli ed agroalimentari del sud est barese.