Presentato a Bari il PHL Puglia Hospitality Lab: alta formazione per il settore turistico

BARI - L’EBT-Ente Bilaterale Turismo Puglia lancia un nuovo progetto di alta formazione per i professionisti del settore turistico-ricettivo: il. Il programma, presentato a Bari presso l’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, offrirà un percorso intensivo per migliorare le competenze di chi lavora nell’ospitalità turistica.

Il lancio ufficiale del progetto

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti:

Francesco Caizzi , presidente EBT Puglia e presidente Puglia di Federalberghi,

Marco Dell’Anna , vice presidente EBT Puglia e segretario Uiltucs Puglia,

Gianfranco Lopane , assessore regionale al Turismo e Cultura,

Sebastiano Leo , assessore regionale alla Formazione e Lavoro (in videoconferenza),

Francesco Roncone , direttore generale EBT Puglia,

Giancarlo Carniani, founder e presidente HIA Hospitality Innovation Academy (in videoconferenza).

Il programma si articolerà in dodici giornate di formazione, distribuite in altrettante località pugliesi. I primi cinque incontri si svolgeranno a Bari, Foggia, Brindisi, Maglie (LE) e Taranto, con partecipazione gratuita e rilascio di un attestato per chi seguirà almeno tre appuntamenti.

Le prime tappe del percorso formativo

18 marzo, Bari – Data Driven Destination: utilizzo dei dati e degli analytics per il turismo, docente Mirko Lalli (Founder & CEO The Data Appeal Company).

19 marzo, Foggia – Capitale Umano 4.0: impatto dell’AI nelle risorse umane, docente Martina Manescalchi (consulente e formatrice in comunicazione e marketing).

8 aprile, Brindisi – Leadership e Management: strategie per la gestione efficace dei team, docente Giancarlo Carniani (Founder & Presidente HIA Academy).

9 aprile, Maglie (LE) – Data Driven Hospitality: ottimizzazione delle operazioni con l’uso dei dati, docente Silvia Moggia (Data Storyteller & Strategist The Data Appeal Company).

10 aprile, Taranto – Marketing dell’Ospitalità: strategie specifiche per il settore alberghiero, docente Armando Travaglini (consulente e formatore in web marketing turistico).

Le iscrizioni sono aperte esclusivamente online sul sito ufficiale https://pugliahospitalitylab.it/.

Un’iniziativa strategica per il futuro del turismo pugliese

Secondo Francesco Caizzi, presidente di EBT Puglia, questa iniziativa risponde alla crescente domanda di figure altamente qualificate nel settore turistico pugliese. “Il turismo della nostra regione punta all’eccellenza: dobbiamo formare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato con strategie innovative e sostenibili”, ha dichiarato.

L’assessore Gianfranco Lopane ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le imprese locali per migliorare la qualità del prodotto turistico pugliese. “Investire nella formazione significa preparare i nostri lavoratori al futuro”, ha affermato.

L’assessore Sebastiano Leo ha evidenziato il ruolo dell’innovazione e della tecnologia nel settore: “Solo con un approccio basato sull’AI, il digitale e la lettura dei dati possiamo migliorare l’offerta turistica e coinvolgere più giovani in questo mondo del lavoro”.

Il vice presidente Marco Dell’Anna ha spiegato che con il PHL l’EBT Puglia passa dalla formazione obbligatoria di base (HACCP, sicurezza sul lavoro) alla specializzazione avanzata, introducendo concetti di intelligenza artificiale, gestione dei dati e marketing strategico.

Il direttore generale Francesco Roncone ha ricordato che il progetto è promosso e realizzato da EBT Puglia con la partnership scientifica di HIA Hospitality Innovation Academy e il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo.

Infine, Giancarlo Carniani ha ribadito il valore della formazione nel turismo: “L’ospitalità innovativa e competitiva nasce da competenze di alto livello. Con HIA vogliamo offrire il meglio ai professionisti del settore”.

Il PHL Puglia Hospitality Lab rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare e qualificare i lavoratori del turismo pugliese, rendendo la regione sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale.