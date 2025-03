Putignano, costituita la nuova Commissione Pari Opportunità

BARI - Nei giorni scorsi si è ufficialmente insediata la nuova Assemblea delladella Città di Putignano, che resterà in carica per i prossimi tre anni.

La Commissione ha un ruolo fondamentale nella promozione di indagini e ricerche sui problemi legati alla discriminazione, fornendo pareri consultivi su programmi e atti dell’Amministrazione Comunale. L’organo ha anche il compito di organizzare iniziative, formulare proposte per migliorare le politiche di inclusione e collaborare con enti sovracomunali e istituti scolastici per diffondere la cultura delle pari opportunità.

Composizione della Commissione

L’assemblea, ufficializzata con la Determina Dirigenziale n. 705, è composta da membri autocandidati e designati.

Autocandidati:

Stefania Campanella – Lavoratrice

Maria Grazia Serio – Lavoratrice

Maria Anna Genco – Casalinga

Anna Maria Opris – Immigrata

Annalisa D’Amico – Pensionata

Patrizia Antonia Tria – Pensionata

Cesare Certini – Pensionato

Andrea Dragone – Diversamente Abile

Giuseppe Marchitelli – Diversamente Abile

Designati:

Gianluca Miano – Giunta Comunale

Giandomenico Genco – Consigliere Comunale (minoranze)

Valentina Palazzo – Consigliera Comunale (maggioranza)

Enza Lanzieri – Area Servizi Sociali

Eleonora Laera – Formazione Politica Attive

Viviana Laera – Formazione Politica Con Vinella per Putignano

Giuseppina Turi – Formazione Politica Partito Democratico

Rossana Delfine – Confederazione Sindacale

Raffaella Daniela Genco – ASL Consultorio Familiare

Rosangela Paparella – Associazione LGBT Mondi

Angela Lacitignola – Centro Antiviolenza Sud Est Donne

Livia Antonella Cantore – Cooperativa Sociale Da.Li.Ma

Maria Adone – Associazione Femminile Officina dei Saperi

M. Lucrezia Calefati – Associazione Femminile Il Melograno

Katia Giotta – Associazione Femminile A Mani Basse

Antonia Appice – Consigliera di Parità

Prossimi passi e funzionamento della Commissione

La prima riunione dell’Assemblea si terrà giovedì 10 aprile alle ore 18:00, per l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell’Esecutivo. Per regolamento, non sono candidabili alla presidenza i rappresentanti della Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali.

L’Esecutivo si riunirà almeno una volta ogni 60 giorni e sarà composto dai sei membri più votati durante la prima riunione, oltre all’Assessore designato dal Sindaco.

Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione di programma entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le riunioni della Commissione saranno aperte al pubblico, che potrà assistere e presentare istanze scritte (con almeno 20 firmatari residenti a Putignano), che verranno discusse entro 60 giorni dalla ricezione.