Qualificazioni ATP e WTA Masters 1000 di Miami: risultati e aggiornamenti

Nel torneo di qualificazione per l'ATP Masters 1000 di Miami, in Florida, diversi tennisti hanno lottato per conquistare un posto nel main draw del prestigioso evento.

Luca Nardi è stato eliminato dal francese Terence Altmane con il punteggio di 6-3, 7-6. Nonostante un buon impegno, Nardi non è riuscito a superare l’avversario, che ha mostrato una solida prestazione.

Stefano Napolitano ha affrontato l’australiano Tristan Schoolkate in un match combattuto, ma è stato sconfitto 6-3, 6-7, 6-1. Dopo aver vinto un difficile secondo set, Napolitano non è riuscito a mantenere il livello nel terzo set, permettendo a Schoolkate di prevalere.

L’americano Brandon Holt ha avuto la meglio sull'altro americano Martin Damm con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2, mentre l’argentino Camilo Ugo Carabelli ha vinto 6-2, 3-6, 6-3 contro l’americano Mitchell Krueger.

Francisco Comesana ha superato l’americano Michael Mmoh con un 6-3, 6-4, mentre Ethan Quinn ha trionfato 3-6, 6-4, 6-2 sul francese Adrian Mannarino, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set.

Passando al torneo femminile, Lucrezia Stefanini ha ottenuto una vittoria convincente contro la belga Ysaline Bonaventure, con il punteggio di 6-3, 6-1, qualificandosi così per il torneo WTA di Miami. Un risultato importante per la tennista italiana, che si prepara ad affrontare le avversarie nel main draw.

La croata Bernarda Pera ha battuto l’americana Robin Montgomery con un 7-6, 6-4, mentre la ceca Linda Fruhvirtova ha prevalso sulla tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-1, 6-2. Infine, l’americana Claire Liu ha superato la spagnola Sara Torribes Tormo con il punteggio di 7-6, 6-3.

Gli occhi sono ora puntati sui match principali, dove i tennisti e le tenniste si preparano per il grande palcoscenico del Masters 1000 di Miami.