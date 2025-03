Serie C: Eduard Dutu torna disponibile per il Foggia dopo la squalifica

- Nel girone C di Serie C, il difensore rumeno Eduard Dutu del Foggia è finalmente di nuovo a disposizione dopo la squalifica di una giornata. Il calciatore non ha potuto partecipare alla partita persa dai dauni 0-1 contro la Cavese allo stadio “Zaccheria” nella trentaduesima giornata di campionato.

In questa stagione, Dutu ha collezionato 5 presenze con il Foggia. Il difensore ha un'esperienza significativa nelle categorie superiori, avendo giocato anche nella Fiorentina, nel Pineto, nella Virtus Francavilla, nell'Ancona, nel Gubbio, nella Reggina, nel Montevarchi, oltre a fare parte delle giovanili della Fiorentina, dalla Under 19 alla Under 17.

Il rientro di Dutu sarà fondamentale per il Foggia, che affronterà la Juventus Next Gen sabato 22 marzo alle 17:30 a Biella. La partita rappresenta un'opportunità cruciale per la squadra allenata da Luciano Zauri, che punta al successo per continuare a lottare per la qualificazione ai play-off. Il ritorno di Dutu rinforza sicuramente la difesa dei dauni, che cercheranno di ottenere tre punti vitali in vista del prosieguo del campionato.