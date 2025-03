Rifiuti in Puglia, Forza Italia attacca: "Emiliano si dimetta. È una vergogna"

BARI - I consiglieri regionali di Forza Italia, Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi, non nascondono il loro sdegno per la gestione dell’emergenza rifiuti in Puglia, accusando la Giunta Emiliano di un fallimento conclamato. In un comunicato, il gruppo ha fortemente criticato le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Triggiani, che aveva commentato la grave situazione dichiarando che senza la delibera di febbraio “avremmo avuto rifiuti per strada”.

I consiglieri di Forza Italia hanno definito "imbarazzanti" queste parole, sottolineando che la maggioranza che governa la Regione Puglia da vent'anni non è riuscita a risolvere il problema del ciclo dei rifiuti, nonostante il lungo periodo di governo. "È grave che l'assessore Triggiani, responsabile di un settore così delicato, ammetta che la Regione non è stata capace di chiudere il ciclo dei rifiuti, un fallimento che si protrae da anni", hanno dichiarato i consiglieri.

La critica si concentra anche sul fallimento della raccolta differenziata, che "non decolla", sull’assenza di soluzioni efficaci e sulla carenza di impianti pubblici adeguati. Inoltre, i consiglieri evidenziano l'aumento delle tariffe a carico dei cittadini, le discariche ormai stracolme e il pericolo che la Puglia possa ritrovarsi con rifiuti per strada, nonostante gli interventi annunciati. In particolare, è stato fatto riferimento alle problematiche ambientali e sanitarie derivanti dagli ampliamenti delle discariche esistenti, ritenuti pericolosi per alcuni territori.

"Si continua a rincorrere l’emergenza senza mai affrontarla in modo definitivo", hanno affermato i rappresentanti di Forza Italia, che non risparmiano critiche anche alla mancanza di scuse da parte della Giunta. "Davanti a questo gigantesco fallimento, Emiliano e Decaro fanno spallucce. Non solo non sono in grado di risolvere il problema, ma non hanno nemmeno il coraggio di chiedere scusa ai cittadini".

Alla luce di quanto accaduto, i consiglieri di Forza Italia hanno chiesto le dimissioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dell'intera Giunta, accusandoli di non essere in grado di governare e di affrontare un’emergenza che continua a peggiorare.