Totocalcio: tre ’13’ vinti a Torino, gli altri centrati a Milano, Bitetto e due online

BARI - Il Totocalcio continua a essere uno dei concorsi preferiti dagli italiani, grazie alla sua tradizione consolidata e alla capacità di premiare generosamente i suoi partecipanti. Nel corso dell'ultimo weekend calcistico, ben sette fortunati giocatori hanno centrato il ’13’, ottenendo una vincita di 3.984 euro ciascuno.

Di particolare interesse è il fatto che ben tre dei sette "13" siano stati realizzati nella stessa ricevitoria a Torino, situata in via Salerno 62. La fortuna ha baciato anche Milano, dove, sempre in un punto Sisal, un altro dei sette premi è stato centrato in viale Corsica. La distribuzione della fortuna ha poi coinvolto Bitetto, in provincia di Bari, dove un altro fortunato vincitore ha realizzato il "13" in un punto Eurobet in via Palo 13.

In totale, sei dei sette "13" sono stati registrati tramite il network Sisal, mentre l'ultimo premio massimo è stato vinto tramite un punto di gioco Eurobet. Questi risultati dimostrano ancora una volta la popolarità e la capacità del Totocalcio di regalare momenti di grande soddisfazione ai suoi partecipanti, continuando a essere un punto di riferimento nel panorama dei concorsi di pronostici sportivi in Italia.

Fonte: AGIMEG