Massafra, il 30 marzo in scena “Cappuccetto Rosso”, un classico del Teatro delle Forche

MASSAFRA - Domenica 30 marzo, l’Albero delle Storie presenta l’ultimo appuntamento della stagione dedicata al teatro per famiglie, con un grande classico del Teatro delle Forche: Cappuccetto Rosso, per la regia del compianto Maestro Carlo Formigoni.

Lo spettacolo, che si terrà al Teatro Comunale "Nicola Resta" di Massafra (TA), vedrà sul palco un cast di attori di talento: Giuseppe Ciciriello, Deianira Dragone, Cilla Palazzo, Salvatore Laghezza ed Espedito Chionna. I costumi e le pitture di scena sono a cura di Mariella Putignano.

La storia di Cappuccetto Rosso è ben conosciuta: la piccola, imbranata e sognatrice protagonista si troverà ad affrontare il pericoloso lupo nel suo viaggio verso la casa della nonna. In questo adattamento teatrale, l’incontro con il lupo è solo una delle sfide che Cappuccetto dovrà affrontare. Il racconto si apre con il lupo che si aggira nel bosco, inseguito dal cacciatore, e prosegue con le disavventure domestiche di Cappuccetto, impegnata in un bucato che darà il via alla sua avventura.

Lo spettacolo, recitato da cinque attori che si alternano nei ruoli principali, presenta un allestimento sobrio ed essenziale, che ricorda un album dei bambini, arricchito dalla creatività degli interpreti e dalla partecipazione attiva degli spettatori.

La fiaba di Cappuccetto Rosso non è solo un'avventura, ma anche una lezione sulla lotta tra il principio di piacere e il principio di realtà. Attraverso questa storia, il bambino impara che le esperienze difficili, anche quelle che sembrano sopraffarci, sono un passo fondamentale nel nostro cammino verso la maturità, e che una volta comprese, non dovremmo più temerle.

L’appuntamento è al Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). L’ingresso è previsto per le ore 17.30, con il sipario che si alzerà alle 18.00. Il costo del biglietto è di 5 €, e vista la disponibilità limitata dei posti, si consiglia di prenotare telefonicamente al numero 324.610.3258 (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00), oppure online su vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni:

Email: info@teatrodelleforche.com

Facebook: Teatro delle Forche

Instagram: teatrodelleforche