Rivolta nel carcere minorile di Bari: feriti tre agenti, tensione sotto controllo

BARI - Attimi di tensione si sono verificati ieri nel carcere minorile Fornelli di Bari, dove nel pomeriggio è scoppiata una rivolta tra i detenuti. All’esterno, la zona è stata presidiata da pattuglie della Polizia di Stato, mentre all’interno gli agenti della Polizia Penitenziaria sono intervenuti per ristabilire l’ordine.

Secondo le prime informazioni, tre agenti sono rimasti feriti durante gli scontri. Due di loro sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche, mentre il terzo è stato medicato direttamente nell’infermeria del penitenziario. La sommossa sarebbe stata scatenata da una decina di detenuti, che sarebbero riusciti a impossessarsi delle chiavi delle celle della sezione tre, ferendo gli agenti anche con un’arma da taglio.

Il presidente nazionale del Conaippe, Mimmo Mastrulli, ha espresso forte preoccupazione: “Quanto sta accadendo nel carcere minorile di Bari è grave ed è necessario un cambio di passo. Sono stati inviati rinforzi da altre carceri pugliesi per domare i disordini, ma è assurdo che episodi del genere accadano quasi ogni giorno. Il direttore del carcere e il comandante di reparto non sono più compatibili con la realtà del carcere minorile barese, e il ministero della Giustizia deve intervenire subito”.

Anche Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria (SPP), ha commentato la situazione, sottolineando come le rivolte nei penitenziari minorili italiani siano ormai all’ordine del giorno: “Da Milano a Bari, quello che prima poteva essere considerato un allarme ora è diventato una quotidianità”.

Federico Pilagatti, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), ha aggiunto ulteriori dettagli sugli eventi: “Alcuni detenuti hanno aggredito e picchiato con calci e pugni due agenti in servizio, che sono riusciti comunque a lasciare la sezione per farsi medicare in ospedale. I detenuti hanno anche distrutto alcuni arredi, impossessandosi della sezione”. Secondo il sindacalista, la situazione all'interno del carcere è ancora delicata e tutto il personale in servizio è stato richiamato per gestire l’emergenza.

Al momento, la rivolta è stata sedata e la situazione nel carcere minorile di Bari è sotto controllo, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture detentive per minori e sulle condizioni di lavoro del personale penitenziario.