Ruffano, a teatro 'Il Medico dei Pazzi' di Scarpetta

RUFFANO (LE) - Il Medico dei Pazzi, di Eduardo Scarpetta è il nuovo spettacolo dalla Compagnia teatrale Kairòs domenica 23 marzo alle 20.00 presso la Sala Teatro San Francesco di Ruffano. In scena gli attori e le attrici della compagnia, per un lavoro che ha visto la regia e l’adattamento di Matteo Rocco Carbone. - Il Medico dei Pazzi, di Eduardo Scarpetta è il nuovo spettacolo dalla Compagnia teatrale Kairòs domenica 23 marzo alle 20.00 presso la Sala Teatro San Francesco di Ruffano. In scena gli attori e le attrici della compagnia, per un lavoro che ha visto la regia e l’adattamento di Matteo Rocco Carbone.





Torna la farsetta popolare. Torna Scarpetta. Un adattamento integrale dell’opera datata 1908 "Il me-dico dei pazzi". La farsa napoletana come pretesto per ricreare dinamiche buffe, goliardiche e viziose della società salentina contemporanea con un puntuale studio sociologico e linguistico dello spazio-tempo adottato. Un amatore del gioco d’azzardo in balìa di rocambolesche bugie. Tra bar dello sport, caffè e B&B all’ultimo grido ecco una serie di strampalati personaggi tipici del paese tra intrighi popolari, nevrosi cittadine, sguardi indiscreti, invidie e sfarzi ostentati. Aleggia su tutti l’ombra minaccio-sa dello zio politicante, arricchitosi lontano dal paesino, e di sua moglie, un’austera imprenditrice farmaceutica tedesca.





L’Associazione O.d.V. Kairòs opera principalmente nell’area educativa e culturale con particolare riferimento all’ambito teatrale e alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storicoartistico e nell’area della solidarietà sociale in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età, degli immigrati, della devianza sociale minorile.





Rassegna teatrale OdV KAIRÒS

"La vita racconta"

IL MEDICO DEI PAZZI

Di Eduardo Scarpetta

Compagnia Teatrale Kairòs

Adattamento e regia Matteo Rocco Carbone

Con Luigi Cossa, Antonio Placido, Gianni Tanisi, Sara Ferrari, Marita Pezzulla, Daniele Carrara, Donato Carbone, Alberto Meraglia, Marica D’Urso, Sofia D’Urso, Marco Carluccio.

Domenica 23 marzo 2025 ore 20.00

Ruffano, Sala Teatro San Francesco via Napoli 15

Costo biglietto: 10 euro

Info e prenotazioni 3282233833