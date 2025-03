Sabrina Schiralli pubblica il muovo album ''La mia voce''

Da sabato 15 marzo, in formato fisico e in tutti gli store digitali, sarà disponibile “La mia voce”, nuovo album di Sabrina Schiralli, progetto musicale che comprende nove tracce, un brano inedito e otto cover, dove per la prima volta l’artista barese proporrà anche tracce strumentali.

Il brano che apre l’album è “La cosa più bella che c’è”, singolo pop-romantico che parla d’amore e di tutto ciò che di buono può trasmettere una relazione. A seguire ci sono otto cover che rappresentano una raccolta di quello che Schiralli propone nei suoi live, dalla bossa come “Can’t take my eyes off you” e “Just the way you are” a canzoni come “Diamante” di Zucchero e “Perfect” di Ed Sheeran, riarrangiate dalla stessa artista per piano e voce, passando infine per brani di musica pop e leggera come “La notte” di Arisa.

“Il singolo che apre questo disco è stato scritto in un tempo maggiore rispetto ai miei lavori precedenti perché, nonostante fosse nato di getto, ho impiegato circa un anno per perfezionarlo – ha spiegato Sabrina Schiralli -. ‘La cosa più bella che c’è’ è un brano più ragionato rispetto al passato, e mi ha permesso di curare maggiormente l’arrangiamento e dedicarmi alla parte strumentale. Anche il testo è stato più volte oggetto di modifiche, e questo mi ha permesso di sviluppare diverse idee”.

Con questo disco Schiralli propone, per la prima volta rispetto ai lavori precedenti, alcune tracce esclusivamente strumentali realizzate con piano solo e oboe.

“Per questo – ha aggiunto l’artista - il titolo dell’album è ‘La mia voce’, inteso non solo come voce umana, ma anche come suono di strumenti musicali”.

Musicista, cantautrice, oboista e pittrice, laureata in pianoforte e oboe al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, Sabrina Schiralli è una talentuosa concertista molto attiva in Italia e all’estero, oltre ad essere insegnante di musica in scuole e istituti pubblici e privati e direttrice di un’accademia di formazione artistica a Modugno (Ba). Sebbene si sia avvicinata alla musica attraverso il canto, si è poi dedicata allo studio di questa disciplina solo dopo aver concluso il conservatorio, seguendo lezioni private e partecipando a varie masterclass.

È possibile pre-ordinare il disco attraverso le pagine social dell’artista e in tutti gli store digitali.