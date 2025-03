Violenta rapina ad Andria: anziana coppia aggredita in pieno centro storico

ANDRIA - Nei giorni scorsi, Andria è stata scossa da una violenta rapina ai danni di una coppia di ultra70enni, che si è consumata all'interno della loro abitazione situata nel cuore del centro storico della città. La rapina, avvenuta nel cuore della notte, ha visto l’irruzione di alcuni malviventi armati di spranghe, cacciaviti e piede di porco, che hanno forzato la porta d’ingresso della casa.

Le vittime, in stato di shock e impaurite, hanno cercato di difendersi come meglio potevano, ma sono state brutalmente aggredite. La donna, dopo aver subito un'intimidazione violenta, ha consegnato poche banconote e alcuni monili in oro. Tuttavia, i rapinatori non si sono fermati, continuando la loro azione criminale con violenza.

L'intervento tempestivo della figlia e dei due nipoti della coppia, che sono stati richiamati dalle urla delle vittime, ha provocato una colluttazione con i rapinatori. Purtroppo, durante l’alterco, ben quattro persone sono rimaste ferite. Tra di loro, ad avere la peggio è stato l’anziano, colpito alla testa con una spranga di ferro. Nonostante il violento impatto, le sue condizioni, sebbene gravi, non sembrano essere letali. Anche la figlia e i nipoti sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

I rapinatori, nonostante il contrasto, sono riusciti a fuggire, portando con sé il bottino. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute sul luogo dell'incidente. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili attraverso la raccolta di testimonianze e tracce lasciate sul posto.