Sanità, Piemontese: “Via ai nuovi day service per oncologia, neurodegenerative, nutrizione e disforia di genere”

– Un importante passo avanti per una sanità sempre più vicina ai cittadini, efficiente e accessibile. La Giunta regionale pugliese ha approvato una serie di nuovidedicati ai pazienti oncologici, a chi soffre di malattie neurodegenerative, ai disturbi della nutrizione e, per la prima volta in Italia, alla disforia di genere e alla gestione dei dispositivi per l’accesso vascolare (CAT).

A darne notizia è l’assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che sottolinea l’importanza del provvedimento:

“Ampliamo e rafforziamo il modello di assistenza sanitaria della Puglia, rendendolo più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini. L’attivazione dei nuovi pacchetti di day service permette di ridurre il ricorso ai ricoveri ospedalieri inappropriati e di garantire cure specialistiche in ambienti dedicati, con un notevole miglioramento della qualità dell’assistenza”.

Il day service permette infatti ai pazienti di effettuare in un’unica giornata visite, esami e trattamenti specialistici, semplificando il percorso di cura e riducendo i tempi di attesa. La prenotazione delle prestazioni viene gestita direttamente dallo specialista attraverso agende interne, evitando il passaggio al CUP e alleggerendo la burocrazia.

Tra le novità più significative, la Puglia diventa la prima regione in Italia ad attivare un servizio per la gestione dei cateteri vascolari (CAT) anche a domicilio, in linea con l’approccio che considera il domicilio del paziente come il primo luogo di cura.

“Siamo orgogliosi di essere la prima regione in Italia a prevedere l’erogazione dei servizi per i cateteri vascolari anche a domicilio – aggiunge Piemontese – Un passo avanti fondamentale per garantire continuità assistenziale e centralità del paziente”.

Nel dettaglio, i 22 pacchetti di day service già attivi sono stati potenziati con:

Diagnosi e follow-up della disforia di genere

Percorsi per la gestione dei disturbi della nutrizione

Servizi dedicati ai dispositivi di accesso vascolare (CAT)

Potenziamento dell’assistenza per pazienti oncologici e con malattie neurodegenerative

Per i pazienti oncologici, ad esempio, il pacchetto prevede la visita specialistica oncologica, esami ematochimici pre-trattamento (come emocromo, funzionalità epatica e renale, elettroliti), terapia infusionale, gestione degli effetti collaterali, terapia di supporto e follow-up specialistico post-trattamento.

L’approvazione del provvedimento è frutto del lavoro del Tavolo Tecnico Regionale Day Service, composto da esperti del settore sanitario, che ha vagliato e validato le proposte presentate dalle aziende sanitarie pugliesi.