Serie C - Girone C: Foggia e Monopoli in cerca di riscatto, Cerignola e Altamura in attesa

- Nella, ilè pronto ad affrontare un importante appuntamento in trasferta. Dopo la sconfitta interna per 0-1 contro laallo, i ragazzi di mistersaranno impegnati domani, sabato 22 marzo, alle 17:30, sul campo della. I bianconeri arrivano da una sconfitta per 3-2 contro ilale cercheranno di riprendersi, ma il Foggia non può permettersi altri passi falsi se vuole mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. I dauni dovranno assolutamente prevalere sui giovani bianconeri per continuare la corsa verso la zona alta della classifica.

Nel frattempo, il Monopoli, che nella trentaduesima giornata ha pareggiato 2-2 contro il Picerno al Curcio, affronterà una sfida fondamentale domenica 23 marzo alle 15.00 al "Veneziani" contro la Casertana, che arriva da una convincente vittoria 4-0 contro il Sorrento al "Pinto". I biancoverdi cercheranno di imporsi sui campani per avvicinarsi al secondo posto, posizione che garantirebbe l'accesso diretto ai playoff senza dover passare per il turno preliminare.

Per quanto riguarda il Cerignola, la squadra di mister Bitetto riposerà in questa giornata, poiché avrebbe dovuto affrontare il Taranto, che è stato escluso dal campionato di Serie C. Anche l'Altamura sarà fermo, in quanto avrebbe dovuto ospitare la Turris, che anch'essa è stata esclusa dalla competizione.

Una giornata ricca di sfide cruciali per le squadre pugliesi, con Foggia e Monopoli impegnati a rincorrere i loro obiettivi, mentre Cerignola e Altamura attendono il prossimo turno con l'obiettivo di sfruttare al meglio il riposo forzato.