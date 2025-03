Giappone prima qualificata ai Mondiali 2026: vittoria decisiva contro il Bahrein

FRANCESCO LOIACONO - Il Giappone è ufficialmente la prima nazionale a staccare il pass per i Mondiali del 2026, che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. I nipponici hanno conquistato la qualificazione con due giornate di anticipo, grazie alla vittoria per 2-0 a Saitama contro il Bahrein, nel gruppo C delle qualificazioni asiatiche. Una prova solida per gli uomini di Hajime Moriyasu, che confermano la propria supremazia nella zona asiatica.

Sudamerica: vittorie per Brasile e Argentina

Nel girone unico delle qualificazioni sudamericane, il Brasile ha avuto la meglio sulla Colombia con il punteggio di 2-1 a Brasilia. Successo importante anche per il Paraguay, che ha battuto 1-0 il Cile ad Asuncion. Il Perù si è imposto 3-1 a Lima sulla Bolivia, mentre l’Ecuador ha superato 2-1 il Venezuela a Quito. L’Argentina, infine, ha vinto di misura 1-0 a Montevideo contro l’Uruguay, confermandosi tra le favorite del continente.

Europa: vincono Inghilterra e Polonia

Per quanto riguarda le qualificazioni europee, nel gruppo G la Polonia ha ottenuto una vittoria per 1-0 a Varsavia contro la Lituania, mentre la Finlandia ha superato Malta con lo stesso risultato a Ta’ Qali.

Nel gruppo H, successo interno per Cipro che ha battuto 2-0 San Marino a Larnaca. La Bosnia ha conquistato tre punti preziosi vincendo 1-0 a Bucarest contro la Romania.

Nel gruppo K, l’Inghilterra ha confermato la propria forza superando 2-0 l’Albania a Londra, mentre la Lettonia ha espugnato Andorra la Vella con una vittoria per 1-0 sull’Andorra.