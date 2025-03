Putignano: due appuntamenti speciali fuori abbonamento dedicati alla danza arricchiscono la stagione 2024/25

PUTIGNANO - La stagione 2024/25 della Città di Putignano, in collaborazione con Puglia Culture, si arricchisce di due eventi speciali fuori abbonamento, dedicati alla danza, che si terranno nel Teatro Comunale Giovanni Laterza. Questi eventi sono parte dell'attività di residenza artistica della Compagnia Equilibrio Dinamico, un progetto che mira alla realizzazione di attività di produzione e alta formazione internazionale, in collaborazione con la Città di Putignano.

Gli spettacoli si terranno la sera e rappresentano un momento di apertura e restituzione alla comunità da parte della compagnia, che coinvolgerà anche le scuole di danza locali negli spazi del Teatro Comunale. Un'iniziativa che conferma l'impegno di Equilibrio Dinamico nel favorire la crescita culturale e artistica sul territorio.

Gli appuntamenti in programma:

21 marzo 2025 (ore 21.00) – Equilibrio Dinamico DANCE Company presenta "Confini Disumani", un'opera con concept e coreografia di Roberta Ferrara.

– Equilibrio Dinamico DANCE Company presenta "Confini Disumani", un'opera con concept e coreografia di Roberta Ferrara. 28 aprile 2025 (ore 21.00) – Equilibrio Dinamico Ensemble si esibirà con "Through Her Eyes - Three Female Voices", con coreografie di Emma Evelein (Olanda), Roberta Ferrara (Italia) e Roni Chadash (Israele).

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono disponibili online su Vivaticket, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano, ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, senza costi di prevendita.

Info e prenotazioni:

Schede Spettacoli

Eventi Speciali Danza - Fuori Abbonamento

1. "Confini Disumani"

Concept e Coreografie: Roberta Ferrara

Disegno Luci: Roberto Colabufo

Costumi: Franco Colamorea

Danzatori: Equilibrio Dinamico Ensemble / Dance Mentorship Program

Con il sostegno di: Teatro Koreja

Con il supporto del: Ministero della Cultura

Descrizione:

Confini Disumani si ispira al testo Solo Andata di Erri De Luca e si presenta come una preghiera fisica, una denuncia, e un'analisi cruda della nostra società. È una riflessione sulla perdita di identità e sull'esperienza dei migranti, costretti a vivere in un costante stato di paura, di perdita e di lotta per la sopravvivenza. L’opera esplora un viaggio doloroso, un’odissea contemporanea che restituisce corpi privi di appartenenza, in un contesto che, purtroppo, rispecchia ancora la realtà odierna.

2. "Through Her Eyes - Three Female Voices"

Coreografie: Emma Evelein (Olanda), Roberta Ferrara (Italia), Roni Chadash (Israele)

Danzatori: Equilibrio Dinamico Ensemble

Direzione di Sala Prove: Livia Massarelli

Assistente di Sala Prove: Alice Badino

Descrizione:

Through Her Eyes è una celebrazione del multiforme universo femminile attraverso l'arte di tre coreografe internazionali. L’opera esplora il delicato equilibrio tra tenerezza e forza, offrendo una riflessione sul potere dello sguardo femminile nelle arti. La performance si distingue per l’uso di linguaggi di danza diversificati, mettendo in luce la forza, la vulnerabilità e la creatività senza confini che caratterizzano l’esperienza femminile. Ogni coreografia è una testimonianza della visione unica di queste straordinarie artiste, portata in vita dall'energia dinamica dell’ensemble.

Vi aspettiamo per vivere un'esperienza unica, dove la danza diventa un potente strumento di espressione e riflessione.