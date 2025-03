Serie C, Girone C: squalifica per Bizzotto del Monopoli, emergenza in difesa per Colombo

Nel girone C di Serie C, arriva una brutta notizia per il Monopoli. Il difensore Nicola Bizzotto è stato squalificato per una giornata dopo essere stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Di Livio al 45’ del primo tempo durante la partita che i pugliesi hanno vinto 2-0 contro il Latina, nella trentunesima giornata del campionato.

Questa sanzione si aggiunge ad un'annata in cui Bizzotto, finora, ha disputato 12 partite con la maglia del Monopoli. Un altro capitolo della sua carriera che lo ha visto protagonista in altre squadre, tra cui Brindisi, Vicenza, Bassano, Pisa e nelle giovanili del Bassano.

Bizzotto non sarà disponibile per la sfida che il Monopoli affronterà domenica 16 marzo alle 15 contro il Picerno, partita valida per la trentaduesima giornata. L'allenatore Alberto Colombo dovrà fare a meno anche di Cascella e Capozzi, entrambi infortunati, creando una situazione di emergenza per il tecnico pugliese.

Con il Monopoli che deve difendere il terzo posto in classifica, Colombo avrà il compito arduo di gestire un'emergenza in difesa, con l'obiettivo di ottenere i tre punti fondamentali per consolidare la posizione in vista della fase finale del campionato.