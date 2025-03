Serie C: il Cerignola perde 2-1 contro il Crotone allo Scida

Nel secondo tempo all’ 8’ D’ Andrea dei pugliesi per poco non riesce a segnare. Al 13’ il Cerignola pareggia con Salvemini, girata di destro su passaggio di Capomaggio. Al 19’ il Crotone ritorna in vantaggio con Ricci, rasoterra di sinistro a porta vuota su assist di Vinicius. Al 33’ il Cerignola rimane in dieci, espulso Tascone per un fallo da ultimo uomo su Tumminello. Al 34’ Ricci dei calabresi per un soffio non realizza il terzo gol.





Il Cerignola è primo in classifica con 58 punti. Il Crotone è quarto con 47 punti.

Il Cerignola perde 2-1 contro il Crotone allo “Scida” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 21’ Guerin dei calabresi va vicino al gol. Al 42’ il Crotone passa in vantaggio con Vitale, tocco al volo di sinistro su cross di Cargnelutti. Al 45’ Silva dei calabresi sfiora la rete.