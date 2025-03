Serie C: il Cerignola vince 1-0 sul Trapani al Monterisi

Nel secondo tempo al 15’ Capomaggio degli ofantini sfiora la rete. Al 21’ D’ Andrea del Cerignola non concretizza una buona occasione. Al 26’ Silvestri del Trapani per poco non riesce a segnare. Al 32’ Achik degli ofantini per un soffio non realizza una rete. Al 94’ Santarcangelo dei pugliesi sfiora il raddoppio. Al 95’ Ackik del Cerignola di destro colpisce la traversa. Al 96’ Ruggiero dei siciliani va vicino al pareggio. Il Cerignola è primo in classifica con 60 punti. Il Trapani è ottavo con 42 punti.

Il Cerignola vince 1-0 contro il Trapani al “Monterisi” nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’ 8’ il Cerignola passa in vantaggio con Capomaggio su rigore concesso per un fallo di Silvestri su D’ Andrea. Al 27’ viene annullata una rete a D’ Andrea dei pugliesi per fuorigioco. Al 33’ Piovanello dei siciliani va vicino al gol.