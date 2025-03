Serie C: il Foggia pareggia 1-1 contro il Catania al Massimino-Cibali

Nel secondo tempo al 17’ Luperini degli etnei non concretizza una buona occasione. Al 23’ il Foggia passa in vantaggio con Sarr, tocco di destro su cross di Orlando. Al 32’ il Catania pareggia con Anastasio, girata di sinistro su passaggio di De Rose. Al 94’ Jimenez dei siciliani sbaglia da una posizione favorevole. Il Foggia è dodicesimo in classifica con 36 punti insieme alla Juventus Next Gen. Il Catania è nono con 41 punti con il Picerno.

Il Foggia pareggia 1-1 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 7’ Gala dei dauni va vicino al gol. Al 10’ Del Fabro dei siciliani di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 15’ Zunno dei pugliesi sfiora la rete. Al 28’ Corallo del Catania di destro non inquadra la porta.