Serie C, il Monopoli strappa un pareggio in extremis contro il Picerno: 2-2 al “Curcio”

FRANCESCO LOIACONO - Pareggio ricco di emozioni tra Picerno e Monopoli nella 32ª giornata del girone C di Serie C. Al "Curcio" finisce 2-2, con i biancoverdi capaci di agguantare il pari nei minuti finali dopo una partita combattuta.

I padroni di casa sbloccano subito il match al 6’: cross di Petito dalla destra, Esposito si fa trovare pronto e batte il portiere con un destro al volo. Il Monopoli prova a reagire: al 19’ Miceli sfiora la rete, mentre al 26’ è Miranda ad andare vicino al gol. Il pari arriva al 38’ grazie a Pellegrini, che su assist di Viteritti insacca con un preciso rasoterra di sinistro.

Nella ripresa, il Picerno riparte forte e al 15’ si riporta avanti con Maiorino, bravo a girare in rete di destro. I lucani sfiorano il tris sempre con Maiorino al 26’, ma il Monopoli non molla. Al 27’ Grandolfo manca di poco il pareggio, seguito al 42’ da un’altra occasione per De Risio, che calcia fuori.

Il gol che vale il 2-2 arriva al 45’: cross di Bulevardi e colpo di testa vincente di Yeboah, che regala un punto prezioso ai pugliesi.

In classifica, il Monopoli resta al terzo posto con 50 punti, mentre il Picerno sale a quota 40, settimo insieme al Catania.