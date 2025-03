Bari, inseguimento sul lungomare: scooter non si ferma all’alt, giovane arrestato

BARI – Attimi di tensione ieri sera in pieno centro cittadino, quando due giovani a bordo di uno scooter hanno cercato di sfuggire a un controllo della Polizia, scatenando un pericoloso inseguimento sul lungomare.

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno intimato l’alt al mezzo, che però non si è fermato. I due giovani hanno tentato di dileguarsi, seminando il panico tra passanti e automobilisti. Dopo un breve inseguimento, lo scooter è caduto a terra, ponendo fine alla fuga.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e i sanitari del 118 per accertare le condizioni dei giovani. Il conducente è stato arrestato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la posizione dell'altro passeggero.