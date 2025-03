Serie C, Monopoli-Latina 2-0: vittoria in inferiorità numerica per i pugliesi

- Ilconquista tre punti fondamentali battendoallo stadio Veneziani nella. Nonostante l’inferiorità numerica per gran parte della gara, i biancoverdi riescono a imporsi con le reti di, consolidando la loro posizione in zona playoff.

Primo tempo: Monopoli pericoloso, ma in dieci uomini

Il match parte con il Monopoli subito aggressivo: al 12’ Miceli sfiora il vantaggio con un’occasione pericolosa, seguito da Grandolfo che al 20’ va vicino al gol. Il Latina risponde con Petermann al 28’, ma il suo destro termina fuori. Al 35’ ci prova anche De Risio, che di testa non riesce a schiacciare in porta.

Al 44’ il Monopoli resta in dieci: Bizzotto viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Di Livio, complicando la situazione per i padroni di casa. Prima dell’intervallo, il Latina sfiora il vantaggio con Petermann su punizione, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Secondo tempo: Grandolfo e Bulevardi firmano il successo

Nonostante l’inferiorità numerica, il Monopoli continua a spingere. Al 9’ Grandolfo sfiora il gol, mentre al 15’ il Latina risponde con Ekuban, che non riesce a concretizzare una buona occasione.

Al 21’ i pugliesi trovano il vantaggio: Grandolfo, di testa, insacca e porta avanti il Monopoli. I laziali provano a reagire e al 41’ Improta va vicino al pareggio, ma senza successo.

Nel finale, il Monopoli chiude il match: al 93’ Bulevardi, con un preciso tocco di destro, firma il definitivo 2-0.

Classifica: Monopoli in zona playoff, Latina in difficoltà

Con questa vittoria, il Monopoli sale al terzo posto con 49 punti, confermandosi tra le migliori squadre del girone. Il Latina, invece, resta in zona playout con 24 punti e dovrà lottare per evitare la retrocessione.