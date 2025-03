Serie C: Turris-Taranto rinviata a data da destinarsi

Per il Taranto è il secondo rinvio di una gara in questo torneo dopo che è stato già rinviato il match contro il Crotone della ventinovesima giornata che si doveva disputare sabato 1 marzo alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana. Questo ulteriore rinvio rende sempre più probabile l’esclusione del Taranto e della Turris dalla Serie C con la classifica del campionato che sarebbe riscritta.





Questo provvedimento potrebbe arrivare in una delle prossime settimane. La quasi certa radiazione dei pugliesi e dei campani costringerà il Taranto e la Turris a giocare nella prossima stagione molto probabilmente nel campionato di Eccellenza.

Turris-Taranto della trentesima giornata del girone C di Serie C è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso il presidente Matteo Marani della Lega Pro. Questa gara si doveva disputare sabato 8 marzo alle 17,30 al “Liguori”. Il rinvio della partita è arrivato dopo che oltre il Taranto anche la Turris è stata deferita al TFN per non aver pagato gli stipendi ai suoi tesserati entro il 17 febbraio.