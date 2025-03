Rientrano Bulevardi e Valenti: due recuperi fondamentali per il Monopoli

- Nel girone C di Serie C, il Monopoli può finalmente contare sul ritorno di due giocatori chiave dopo la squalifica. Il centrocampistae il difensoresono di nuovo disponibili per l'allenatore Alberto Colombo, pronti a scendere in campo nella prossima sfida contro il Trapani, in programma sabato 8 marzo alle ore 15:00 al "Provinciale", per la trentesima giornata del campionato.

Danilo Bulevardi, centrocampista di grande esperienza, ha disputato 28 partite in questa stagione con la maglia del Monopoli, realizzando 2 reti. Nella sua carriera ha vestito diverse maglie, giocando in club come il Gubbio, il Legnago, la Cavese, il Siena, il Pescara, il Pordenone, il Teramo, l'Aquila, l'Ischia, oltre ad aver militato nelle giovanili del Pescara e nella squadra Under 19 dello stesso club. Il suo ritorno rappresenta una risorsa importante per la squadra pugliese, soprattutto in vista della lotta per il secondo posto.

Bruno Valenti, difensore centrale, ha collezionato 19 presenze in questa stagione con i biancoverdi. Nella sua carriera ha giocato in diverse squadre, tra cui il Brindisi, il Rotonda, il Licata e ha avuto esperienze nelle giovanili dello stesso Licata. La sua presenza in difesa è un recupero fondamentale per Colombo, che potrà contare su maggiore solidità nella retroguardia.

Il Monopoli, attualmente in corsa per avvicinarsi alla seconda posizione in classifica, potrà sfruttare l’esperienza e la determinazione di Bulevardi e Valenti in una partita che si preannuncia fondamentale per le ambizioni della squadra. Il ritorno di questi due giocatori è visto come un boost importante per la squadra, che dovrà affrontare una delle sfide cruciali della stagione.