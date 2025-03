Serie A, il Lecce cade a Genova: il Genoa vince 2-1

FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A, il Lecce esce sconfitto per 2-1 dallo stadio “Luigi Ferraris” contro il Genoa. Decisivo il doppio sigillo di Miretti, mentre per i salentini il gol è arrivato su rigore con Krstovic.La partita si accende subito: al 4’ il leccese Berisha prova con il destro ma non trova lo specchio della porta. Poco dopo, all’11’, il genoano Masini va vicino al gol.Il vantaggio del Genoa arriva al 16’: cross di Malinovskyi e Miretti conclude al volo di destro battendo il portiere. Il centrocampista ligure sfiora il raddoppio al 26’, mentre al 30’ il Lecce risponde con Morente, che manca di poco la rete del pareggio.Al 45’ arriva il 2-0 per il Genoa: ancora Miretti, stavolta con una girata di sinistro, firma la sua doppietta personale.Il Lecce prova a reagire: al 9’ N’Dri spreca una buona occasione. Il Genoa sfiora il tris al 16’ con Frendrup, ma al 23’ i salentini riaprono il match. Krstovic trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Maturro, portando il risultato sul 2-1.Nel finale il Lecce cerca il pareggio e al 38’ Karlsson va vicino al gol, ma il Genoa resiste e porta a casa i tre punti.Con questa sconfitta, il Lecce resta quintultimo in classifica con 25 punti, mentre il Genoa sale all’undicesimo posto con 35 punti, a pari merito con il Torino.