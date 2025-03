Terremoto nel Foggiano, Protezione Civile: “Nessuna criticità”

BARI - Dopo le scosse di terremoto registrate questa sera in provincia di Foggia, la Protezione Civile della Puglia rassicura: “Nessuna criticità”.“Stiamo monitorando la situazione. Finora non ci sono segnalazioni di eventi critici, ma restiamo in allerta”, ha dichiarato Barbara Valenzano, capo della Protezione Civile regionale. Il sisma, avvertito distintamente anche lungo la costa adriatica fino a Monopoli (Bari), non avrebbe causato danni.Dalle prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, non risultano danni a persone o cose. Le autorità continueranno a sorvegliare l’area nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini.